Форвард «Порту» Андре Силва завтра пройдет медосмотр в «Милане»

близок к покупке нападающего «Порту» Андре Силвы.

В контракте 21-летнего форварда с португальцами прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

хотел бы получить за Силву около 40 миллионов, но агент игрока Жорже Мендеш собирается закрыть сделку с суммой 30 миллионов с возможными бонусами.

Завтра утром, в 7.45 по местному времени, должен начать прохождение медосмотра перед трансфером в .

На лучшего бомбардира «Порту» также претендовал и «Зенит».

В завершившемся сезоне Силва отыграл 32 матча в португальской лиге. На его счету 16 голов и 5 результативных передач, при этом 5 мячей были забиты с пенальти.

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