Форвард «Порту» Андре Силва завтра пройдет медосмотр в «Милане»
«Милан» близок к покупке нападающего «Порту» Андре Силвы.
В контракте 21-летнего форварда с португальцами прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.
«Порту» хотел бы получить за Силву около 40 миллионов, но агент игрока Жорже Мендеш собирается закрыть сделку с суммой 30 миллионов с возможными бонусами.
Завтра утром, в 7.45 по местному времени, Андре Силва должен начать прохождение медосмотра перед трансфером в «Милан».
На лучшего бомбардира «Порту» также претендовал и «Зенит».
В завершившемся сезоне Силва отыграл 32 матча в португальской лиге. На его счету 16 голов и 5 результативных передач, при этом 5 мячей были забиты с пенальти.
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