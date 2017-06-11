Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Форвард «Порту» Андре Силва завтра пройдет медосмотр в «Милане»

    Теги Милан высшая лига Португалия Порту серия А Италия возможные трансферы Жорже Мендеш Марко Фассоне Джанлука Ди Марцио Андре Силва Массимилиано Мирабелли

    «Милан» близок к покупке нападающего «Порту» Андре Силвы.

    В контракте 21-летнего форварда с португальцами прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

    «Порту» хотел бы получить за Силву около 40 миллионов, но агент игрока Жорже Мендеш собирается закрыть сделку с суммой 30 миллионов с возможными бонусами.

    Завтра утром, в 7.45 по местному времени, Андре Силва должен начать прохождение медосмотра перед трансфером в «Милан».

    На лучшего бомбардира «Порту» также претендовал и «Зенит».

    В завершившемся сезоне Силва отыграл 32 матча в португальской лиге. На его счету 16 голов и 5 результативных передач, при этом 5 мячей были забиты с пенальти.

    «Милан» предложил 36 млн евро за форварда «Порту» Андре Силву, «Зенит» поборется за игрока

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться