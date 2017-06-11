Главный тренер Хосеп Гвардиола выступил на мероприятии в поддержку референдума о независимости Каталонии.

«Сегодня мы все здесь собрались, чтобы прояснить: 1 октября мы собираемся проголосовать за свое будущее. Мы будем голосовать, даже если Испания этого не хочет.

Мы пытались согласовать все 18 раз, но нам всегда отвечали «нет». Этим ответом они игнорируют то, что этот референдум поддерживают 80% жителей Каталонии. Они показывают свое презрение к большинству в каталонском парламенте. У нас нет другого решения, наш единственный выход – голосовать.

Мы призываем международное сообщество нам помочь. Мы призываем всей европейские и международные демократические государства поддержать нас, чтобы защитить находящиеся под угрозой права Каталонии: свободу политического самовыражения и право голосовать против законов авторитарного государства», – заявил Гвардиола.

Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября. На голосование будет поставлен вопрос: «Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».