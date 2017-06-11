Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Рафаэль Надаль: «Если посмотреть счет моих матчей, то кажется, что все было просто. Это не так»

    Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP

    Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал 10-ю победу на «Ролан Гаррос».

    «Эти эмоции невозможно описать. Те нервозность и адреналин, которые я испытываю, когда выхожу играть на этот корт, невозможно сравнить ни с чем другим. Это самый важный турнир в моей карьере, и невозможно описать то, что для меня значит эта победа.

    На бумаге, если посмотреть счет моих матчей, кажется, что все было довольно просто. Но это не так. Как я уже говорил, «Ролан Гаррос» – это самый важный турнир в году. Это значит, что в Париже я очень нервничал, и мне очень трудно. И с каждым годом становится труднее, потому что я становлюсь старше.

    В прошлом году у меня не было возможности победить. В этом году… Все получилось только потому, что я был физически силен и психологически силен», – сказал теннисист.

    Надаль выиграл 10-й «Ролан Гаррос». Это космос!

    Выиграть 10 «Ролан Гаррос» и остаться простым парнем

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться