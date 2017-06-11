Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал 10-ю победу на «Ролан Гаррос».

«Эти эмоции невозможно описать. Те нервозность и адреналин, которые я испытываю, когда выхожу играть на этот корт, невозможно сравнить ни с чем другим. Это самый важный турнир в моей карьере, и невозможно описать то, что для меня значит эта победа.

На бумаге, если посмотреть счет моих матчей, кажется, что все было довольно просто. Но это не так. Как я уже говорил, «Ролан Гаррос» – это самый важный турнир в году. Это значит, что в Париже я очень нервничал, и мне очень трудно. И с каждым годом становится труднее, потому что я становлюсь старше.

В прошлом году у меня не было возможности победить. В этом году… Все получилось только потому, что я был физически силен и психологически силен», – сказал теннисист.

Надаль выиграл 10-й «Ролан Гаррос». Это космос!

Выиграть 10 «Ролан Гаррос» и остаться простым парнем