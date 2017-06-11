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    Ролан Гаррос. Финал. Надаль и Вавринка сыграют в 16.00 мск

    Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос результаты ATP Стэн Вавринка

    В последнем матче «Ролан Гаррос»-2017 Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка разыграют мужской титул. Девятикратный чемпион турнира Надаль никогда не проигрывал финалов в Париже, а Вавринка никогда не проигрывал финалов турниров «Большого шлема».

    Ролан Гаррос

    Париж, Франция

    22 мая – 11 июня 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 36 миллионов евро

    Открытые корты, грунт

    Одиночный разряд

    Финал

    Стэн Вавринка (Швейцария) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    11 июня, 14.00
    Онлайн матча

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