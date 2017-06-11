«Бавария» объявила о приобретении Гнабри

подтвердила переход полузащитника «Вердера» Сержа Гнабри.

С 21-летним хавбеком заключен контракт на три года. Ранее стало известно, что его трансфер обойдется мюнхенцам в 8 миллионов евро.

«Мы очень рады видеть в нашей команде очередного молодого немецкого футболиста. Серж очень прибавил в «Вердере», – прокомментировал переход председатель правления «Баварии» .

«Для меня большая честь стать частью «Баварии». Меня ждет яркий период в клубе, с предвкушением жду его», – сказал Гнабри.