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    «Бавария» объявила о приобретении Гнабри

    Теги Бавария Вердер бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге трансферы Серж Гнабри

    «Бавария» подтвердила переход полузащитника «Вердера» Сержа Гнабри.

    С 21-летним хавбеком заключен контракт на три года. Ранее стало известно, что его трансфер обойдется мюнхенцам в 8 миллионов евро.

    «Мы очень рады видеть в нашей команде очередного молодого немецкого футболиста. Серж очень прибавил в «Вердере», – прокомментировал переход председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

    «Для меня большая честь стать частью «Баварии». Меня ждет яркий период в клубе, с предвкушением жду его», – сказал Гнабри.

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