Леонид Слуцкий о зарплате в «Халле» после ЦСКА: «Потерял раза в четыре как минимум»

Новый главный тренер «Халла» рассказал о зарплате в английском клубе.

– Во сколько раз вы потеряли в деньгах по сравнению с ?

– (После паузы) Ну, как минимум раза в четыре.

- Сильно.

– (Улыбается) Ну, а что поделаешь? Это было для меня не самым главным, – сказал Слуцкий.

Сообщалось, что 46-летний специалист в «Халле» будет зарабатывать 450 тысяч фунтов в год.

Слуцкий – тренер «Халла». Что это за клуб?

Русский тренер, за которого все болеют