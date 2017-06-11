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    Леонид Слуцкий о зарплате в «Халле» после ЦСКА: «Потерял раза в четыре как минимум»

    Теги ЦСКА Леонид Слуцкий Премьер-лига Россия Халл Д2 Англия

    Новый главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в английском клубе.

    – Во сколько раз вы потеряли в деньгах по сравнению с ЦСКА?

    – (После паузы) Ну, как минимум раза в четыре.

    - Сильно.

    – (Улыбается) Ну, а что поделаешь? Это было для меня не самым главным, – сказал Слуцкий.

    Сообщалось, что 46-летний специалист в «Халле» будет зарабатывать 450 тысяч фунтов в год.

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    Что ждет Слуцкого в «Халле»?

    53998 голосов 27
    • Успех: выйдет в АПЛ
      34%
    • Нормально: отработает сезон
      45%
    • Провал: уволят до конца сезона
      21%

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