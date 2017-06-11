Леонид Слуцкий о зарплате в «Халле» после ЦСКА: «Потерял раза в четыре как минимум»
Новый главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в английском клубе.
– Во сколько раз вы потеряли в деньгах по сравнению с ЦСКА?
– (После паузы) Ну, как минимум раза в четыре.
- Сильно.
– (Улыбается) Ну, а что поделаешь? Это было для меня не самым главным, – сказал Слуцкий.
Сообщалось, что 46-летний специалист в «Халле» будет зарабатывать 450 тысяч фунтов в год.
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- Успех: выйдет в АПЛ34%
- Нормально: отработает сезон45%
- Провал: уволят до конца сезона21%
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