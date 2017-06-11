Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Квалификация ЧМ-2018. Финляндия против Украины, Испания в гостях у Македонии и другие матчи

    Теги сборная Украины сборная Италии сборная Испании сборная Турции сборная Австрии сборная Сербии сборная Финляндии сборная Хорватии результаты сборная Израиля сборная Грузии сборная Албании сборная Молдовы сборная Македонии сборная Уэльса сборная Исландии сборная Лихтенштейна сборная Косово квалификация ЧМ-2018

    Квалификация ЧМ-2018

    Европа

    6-й тур

    Финляндия – Украина 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    11 июня, 19.00, «Ратина»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ФинляндияГрадецки, Лам, Мойсандер, Ояла, Уронен, Хямяляйнен, Ягуби, Аркивуо, Лод, Райтала, Пукки.
    УкраинаПятов, Ордец, Матвиенко, Бутко, Ракицкий, Малиновский, Степаненко, Коваленко, Коноплянка, Ярмоленко, Селезнев.
    Ирландия – Австрия 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    11 июня, 19.00, «Авива-Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    ИрландияРэндолф, Уорд, Кристи, Даффи, Лонг, Хендрик, Артер, Брэйди, Уэлан, Макклейн, Уолтерс.
    АвстрияЛинднер, Алаба, Хинтереггер, Предль, Лайнер, Кайнц, Юнузович, Лазаро, Баумгартлингер, Бургшталлер, Драгович.
    Молдова – Грузия 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    11 июня, 19.00, «стадион Зимбру»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 15 Гынсарь.
    МолдоваНамашко, Епуряну, Бордиян, Посмак, Карп, Чеботару, Цыгырлаш, Кочук, Дедов, Гынсарь, Антонюк.
    ГрузияМакаридзе, Лобжанидзе, Табидзе, Кверквелия, Наваловский, Канкава, Даушвили, Кашия, Двалишвили, Качарава, Арабидзе.
    Израиль – Албания
    Дата проведения
    11 июня, 21.45, «Самми Офер»
    превью матча онлайн статистика
    Исландия – Хорватия
    Дата проведения
    11 июня, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
    превью матча онлайн статистика
    Косово – Турция
    Дата проведения
    11 июня, 21.45, «Лоро Боричи»
    превью матча онлайн статистика
    Италия – Лихтенштейн
    Дата проведения
    11 июня, 21.45, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Сербия – Уэльс
    Дата проведения
    11 июня, 21.45, «Райко Митич»
    превью матча онлайн статистика
    Македония – Испания
    Дата проведения
    11 июня, 21.45, «Филипп II»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы квалификации ЧМ-2018

    Статистика квалификации ЧМ-2018

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться