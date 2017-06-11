Квалификация ЧМ-2018. Финляндия против Украины, Испания в гостях у Македонии и другие матчи
Квалификация ЧМ-2018
Европа
6-й тур
- Дата проведения
- 11 июня, 19.00, «Ратина»
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Финляндия –
Градецки, Лам, Мойсандер, Ояла, Уронен, Хямяляйнен, Ягуби, Аркивуо, Лод, Райтала, Пукки.
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Украина –
Пятов, Ордец, Матвиенко, Бутко, Ракицкий, Малиновский, Степаненко, Коваленко, Коноплянка, Ярмоленко, Селезнев.
- Дата проведения
- 11 июня, 19.00, «Авива-Стэдиум»
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Австрия –
Линднер, Алаба, Хинтереггер, Предль, Лайнер, Кайнц, Юнузович, Лазаро, Баумгартлингер, Бургшталлер, Драгович.
- Дата проведения
- 11 июня, 19.00, «стадион Зимбру»
- Гол:
- 1:0 – 15 Гынсарь.
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Молдова –
Намашко, Епуряну, Бордиян, Посмак, Карп, Чеботару, Цыгырлаш, Кочук, Дедов, Гынсарь, Антонюк.
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Грузия –
Макаридзе, Лобжанидзе, Табидзе, Кверквелия, Наваловский, Канкава, Даушвили, Кашия, Двалишвили, Качарава, Арабидзе.
- Дата проведения
- 11 июня, 21.45, «Самми Офер»
- Дата проведения
- 11 июня, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
- Дата проведения
- 11 июня, 21.45, «Лоро Боричи»
- Дата проведения
- 11 июня, 21.45, «Фриули»
- Дата проведения
- 11 июня, 21.45, «Райко Митич»
- Дата проведения
- 11 июня, 21.45, «Филипп II»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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