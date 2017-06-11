Полузащитник Тимофей Калачев рассказал о знакомстве команды с новым главным тренером .

«Понятно, что с прошлым тренером у нас были большие успехи для клуба, и сейчас наступили перемены.

В футболе часто бывает, что игроки и тренеры уходят, но «Ростов» существовал и будет существовать. Думаю, это нормальный момент. Надо идти вперед и двигаться дальше. В этом году у нас будет хорошая команда. Мы сплотимся и постараемся добиваться хороших результатов.

Мы познакомились с новым тренером, все прошло довольно позитивно. Мы услышали от Кучука его требования, он сказал, что мы еще познакомимся с теми моментами, которые он видит. Надеюсь, нам будет комфортно работать вместе. Все настроены позитивно, ни у кого паники нет», – сказал Калачев.