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    Тимофей Калачев: «Игроки и тренеры уходят, но «Ростов» существовал и будет существовать»

    Теги Ростов Тимофей Калачев Премьер-лига Россия Леонид Кучук

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал о знакомстве команды с новым главным тренером Леонидом Кучуком.

    «Понятно, что с прошлым тренером у нас были большие успехи для клуба, и сейчас наступили перемены.

    В футболе часто бывает, что игроки и тренеры уходят, но «Ростов» существовал и будет существовать. Думаю, это нормальный момент. Надо идти вперед и двигаться дальше. В этом году у нас будет хорошая команда. Мы сплотимся и постараемся добиваться хороших результатов.

    Мы познакомились с новым тренером, все прошло довольно позитивно. Мы услышали от Кучука его требования, он сказал, что мы еще познакомимся с теми моментами, которые он видит. Надеюсь, нам будет комфортно работать вместе. Все настроены позитивно, ни у кого паники нет», – сказал Калачев.

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