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    ФИФА подтвердила, что Первый канал и «Матч ТВ» покажут Кубок конфедераций

    Теги телевидение ФИФА Первый канал Кубок конфедераций ВГТРК Матч ТВ

    ФИФА в пресс-релизе объявила о предоставлении прав на телетрансляции матчей Кубка конфедерации-2017.

    Матчи в прямом эфире покажут «Первый канал» и «Матч ТВ». ВГТРК организует прямые трансляции на радио.

    «Мы рады сотрудничеству с такими известными партнерами в стране-организаторе для показа Кубка Конфедераций FIFA 2017 бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира по футболу»,— сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

    При этом переговоры по Кубку конфедераций не затрагивали вопрос телеправ на ЧМ-2018.

    Сообщалось, что телеправа на Кубок конфедераций обошлись консорциуму в 4 миллиона евро.

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