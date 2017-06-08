Роналду зарабатывает больше всех, новый контракт Зобнина со «Спартаком», заявка сборной на КК-2017 и другие новости утра

1. Роман Зобнин продлил контракт со «Спартаком», его зарплата увеличилась с 1 млн евро до 2,4 млн. «Зенит», говорят, предлагал 2,8 млн.

2. Нойштедтер, Семенов и Беленов не попали в заявку сборной России на Кубок Конфедераций. Португалия приедет без Жоау Мариу, а Германия – точно без Лероя Сане.

3. Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира (ЛеБрон Джеймс – второй, Месси – третий) по версии Forbes. «МЮ» – самый дорогой клуб.

4. Джокович очень легко проиграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Доминику Тиму и впервые с марта 2011-го покинет топ-2 рейтинга. У женщин другая драма: Халеп обыграла Свитолину, отыграв матч-пойнт и уйдя с 1:5 во втором сете.

5. Лионель Месси совсем скоро продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года. Договорились.

6. В НБА «Голден Стэйт» вновь обыграл в финальной серии «Кливленд» и находится в шаге (3-0) от победы в плей-офф.

7. «Спартак» – самый популярный клуб России по запросам в «Яндексе». Дальше – с заметным отставанием – идут ЦСКА и «Зенит».

8. Александр Радулов развелся с Дарьей Дмитриевой (серебро Лондона-2012 в художественной гимнастике). Говорят, именно из-за развода он не подписывал новый контракт.

9. Давид Де Хеа точно не перейдет из «МЮ» в «Реал» этим летом. Зидан и игроки – за Кейлора Наваса.

10. Федерация гандбола России удивлена, что «Матч ТВ» не покажет игру сборной даже в повторе – несмотря на договоренность.

11. «Зенит» вошел в число 25 сильнейших клубов Европы по версии Gracenote, «Реал» – первый.

12. Аллегри останется главным тренером «Ювентуса» до 2020 года. Турин очень рад.

Цитата дня. Мирча Луческу: «Я принес «Зениту» более 100 млн евро на трансферах Халка, Гарая и Витцеля. И посмотрите, как они со мной обошлись»