Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зобнин продлил контракт со «Спартаком», зарплата – 2,4 млн евро. «Зенит» предлагал 2,8 млн

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Роман Зобнин

    «Спартак» на два года продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным, сообщает «Спорт-Экспресс». 

    По новому соглашению зарплата 23-летнего хавбека сборной России выросла с 1 до 2,4 миллиона евро.

    Теперь в контракте Зобнина со «Спартаком» прописана сумма отступных – около 15 миллионов евро.

    Интерес к Зобнину проявлял «Зенит», который предлагал ему зарплату в размере 2,8 миллиона евро. Футболист ответил отказом.

    Зобнин из-за травмы пропустит Кубок конфедераций, у него повреждены боковая и крестообразная связки колена. При наихудшем раскладе восстановление может занять до полугода.

    Кого «Спартак» и сборная потеряли на 5 месяцев

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться