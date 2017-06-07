Зобнин продлил контракт со «Спартаком», зарплата – 2,4 млн евро. «Зенит» предлагал 2,8 млн

на два года продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным, сообщает «Спорт-Экспресс».

По новому соглашению зарплата 23-летнего хавбека сборной России выросла с 1 до 2,4 миллиона евро.

Теперь в контракте Зобнина со прописана сумма отступных – около 15 миллионов евро.

Интерес к Зобнину проявлял , который предлагал ему зарплату в размере 2,8 миллиона евро. Футболист ответил отказом.

Зобнин из-за травмы пропустит Кубок конфедераций, у него повреждены боковая и крестообразная связки колена. При наихудшем раскладе восстановление может занять до полугода.

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