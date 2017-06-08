Gracenote: «Зенит» вошел в число 25 сильнейших клубов Европы, «Реал» – первый
Агентство Gracenote, входящее в группу компаний Nielsen, представило рейтинг ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index.
Единственной российской командой, вошедшей в список, стал «Зенит», занявший в таблице 22-е место.
Возглавил рейтинг мадридский «Реал», второе место заняла «Барселона», третье — мюнхенская «Бавария».
Отметим, что Gracenote при составлении рейтинга учитывает результаты команд за последние 4 года.
Ранее на этой неделе «Зенит» также вошел в число 50 самых дорогих брендов в мировом футболе по версии Brand Finance.
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