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    Gracenote: «Зенит» вошел в число 25 сильнейших клубов Европы, «Реал» – первый

    Теги Зенит Бавария Премьер-лига Россия Барселона Реал Мадрид рейтинги

    Агентство Gracenote, входящее в группу компаний Nielsen, представило рейтинг ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index.

    Единственной российской командой, вошедшей в список, стал «Зенит», занявший в таблице 22-е место.

    Возглавил рейтинг мадридский «Реал», второе место заняла «Барселона», третье — мюнхенская «Бавария».

    Отметим, что Gracenote при составлении рейтинга учитывает результаты команд за последние 4 года.

    Ранее на этой неделе «Зенит» также вошел в число 50 самых дорогих брендов в мировом футболе по версии Brand Finance.

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