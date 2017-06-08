Агентство Gracenote, входящее в группу компаний Nielsen, представило рейтинг ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index.

Единственной российской командой, вошедшей в список, стал , занявший в таблице 22-е место.

Возглавил рейтинг мадридский , второе место заняла «Барселона», третье — мюнхенская .

Отметим, что Gracenote при составлении рейтинга учитывает результаты команд за последние 4 года.

Ранее на этой неделе «Зенит» также вошел в число 50 самых дорогих брендов в мировом футболе по версии Brand Finance.