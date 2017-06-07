Нойштедтер, Семенов и Беленов не попали в заявку сборной России на Кубок Конфедераций

Тренерский штаб сборной России во главе со обнародовал заявку команды для участия в Кубке Конфедераций-2017.

В список из 23 футболистов не вошли защитники Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Андрей Семенов ( ) и голкипер Александр Беленов («Уфа»).

Кроме того, не включены четыре игрока, получивших травмы – защитник Марио Фернандес, полузащитник Алан Дзагоев (оба ЦСКА), хавбек Роман Зобнин («Спартак»), а также форвард Артем Дзюба («Зенит»).

Вратари: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА), 12. Владимир Габулов ( Тула), 16. Гильерме («Локомотив»);

Защитники: 3. Роман Шишкин («Краснодар), 5. Виктор Васин (ЦСКА), 6. Георгий Джикия (Спартак»), 10. Руслан Камболов («Рубин»), 13. Федор Кудряшов («Ростов»), 14. Илья Кутепов («Спартак»);

Полузащитники: 2. Игорь Смольников («Зенит»), 4. Юрий Газинский («Краснодар»), 8. Денис («Спартак»), 15. Алексей Миранчук («Локомотив»), 17. Александр (ЦСКА), 18. Юрий Жирков («Зенит»), 19. Александр Самедов («Спартак»), 21. Александр Ерохин («Ростов»), 22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»), 23. Дмитрий Комбаров («Спартак»);

Нападающие: 7. Дмитрий Полоз («Ростов»), 9. Федор Смолов («Краснодар»), 11. Александр Бухаров («Ростов»), 20. Максим Канунников («Рубин»).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.