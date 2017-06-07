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    Нойштедтер, Семенов и Беленов не попали в заявку сборной России на Кубок Конфедераций

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Рубин Роман Шишкин Федор Кудряшов Игорь Акинфеев Юрий Жирков Владимир Габулов Дмитрий Тарасов Виктор Васин Александр Бухаров Дмитрий Комбаров Федор Смолов Александр Самедов Станислав Черчесов Премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция сборная России Терек Арсенал Тула Игорь Смольников Руслан Камболов Гильерме Денис Глушаков Александр Беленов Кубок конфедераций Краснодар Уфа Андрей Семенов Максим Канунников Дмитрий Полоз Роман Нойштедтер Александр Ерохин Юрий Газинский Георгий Джикия Илья Кутепов Алексей Миранчук Александр Головин

    Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал заявку команды для участия в Кубке Конфедераций-2017.

    В список из 23 футболистов не вошли защитники Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Андрей Семенов («Терек») и голкипер Александр Беленов («Уфа»).

    Кроме того, не включены четыре игрока, получивших травмы – защитник Марио Фернандес, полузащитник Алан Дзагоев (оба ЦСКА), хавбек Роман Зобнин («Спартак»), а также форвард Артем Дзюба («Зенит»).

    Вратари: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА), 12. Владимир Габулов («Арсенал» Тула), 16. Гильерме («Локомотив»);

    Защитники: 3. Роман Шишкин («Краснодар), 5. Виктор Васин (ЦСКА), 6. Георгий Джикия (Спартак»), 10. Руслан Камболов («Рубин»), 13. Федор Кудряшов («Ростов»), 14. Илья Кутепов («Спартак»);

    Полузащитники: 2. Игорь Смольников («Зенит»), 4. Юрий Газинский («Краснодар»), 8. Денис Глушаков («Спартак»), 15. Алексей Миранчук («Локомотив»), 17. Александр Головин (ЦСКА), 18. Юрий Жирков («Зенит»), 19. Александр Самедов («Спартак»), 21. Александр Ерохин («Ростов»), 22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»), 23. Дмитрий Комбаров («Спартак»);

    Нападающие: 7. Дмитрий Полоз («Ростов»), 9. Федор Смолов («Краснодар»), 11. Александр Бухаров («Ростов»), 20. Максим Канунников («Рубин»).

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

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