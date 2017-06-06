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    Ролан Гаррос. 1/4 финала. Надаль сыграет с Каррено-Бустой, Джокович – с Тимом

    Теги Ролан Гаррос результаты ATP

    Во вторник девятикратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль поборется с соотечественником Пабло Каррено-Бустой за свой первый с 2014-го полуфинал в Париже.

    Ролан Гаррос

    Париж, Франция

    22 мая – 11 июня 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 36 миллионов евро

    Открытые корты, грунт

    Одиночный разряд

    Четвертьфинал

    Пабло Каррено-Буста (Испания) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    6 июня, 13.00
    Онлайн матча

     

    Доминик Тим (Австрия) Новак Джокович (Сербия)
    Дата проведения
    6 июня, 13.00
    Онлайн матча

     

    Энди Маррей (Великобритания) Кеи Нисикори (Япония)
    Дата проведения
    7 июня, 00.00
    Онлайн матча

     

    Стэн Вавринка (Швейцария) Марин Чилич (Хорватия)
    Дата проведения
    7 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

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