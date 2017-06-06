Ролан Гаррос. 1/4 финала. Надаль сыграет с Каррено-Бустой, Джокович – с Тимом
Во вторник девятикратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль поборется с соотечественником Пабло Каррено-Бустой за свой первый с 2014-го полуфинал в Париже.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 6 июня, 13.00
- Дата проведения
- 6 июня, 13.00
- Дата проведения
- 7 июня, 00.00
- Дата проведения
- 7 июня, 10.00
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