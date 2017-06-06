Во вторник девятикратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль поборется с соотечественником Пабло Каррено-Бустой за свой первый с 2014-го полуфинал в Париже.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт



Одиночный разряд

Четвертьфинал