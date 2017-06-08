Месси договорился о продлении контракта с «Барселоной»
Форвард Лионель Месси и «Барселона» достигли принципиальной договоренности о подписании нового контракта.
Договор будет продлен до 2021 или 2022 года, сообщает Marca.
Срок действующего соглашения истекает в июне 2018-го.
Как уточняет радиостанция Cadena SER, контракт будет подписан по схеме «3+1». Сумма отступных увеличится с 250 до 400 миллионов евро.
Контракт Месси будет продлен не ранее 30 июня из-за требований бухгалтеров «Барселоны».
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