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    НБА. Плей-офф. Финал. 3-й матч. «Кливленд» примет «Голден Стэйт»

    Теги результаты Кливленд Голден Стэйт НБА НБА плей-офф

    Сегодня в «Quicken Loans Arena» в Кливленде пройдет третий матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Кавальерс» и «Уорриорз». Клуб из Огайо, как и год назад, попытается перевернуть ход противостояния на своей арене.

    НБА

    Плей-офф

    Финал

    Третий матч

    Кливленд – Голден Стэйт
    Дата проведения
    8 июня, 04.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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