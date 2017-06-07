НБА. Плей-офф. Финал. 3-й матч. «Кливленд» примет «Голден Стэйт»
Сегодня в «Quicken Loans Arena» в Кливленде пройдет третий матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Кавальерс» и «Уорриорз». Клуб из Огайо, как и год назад, попытается перевернуть ход противостояния на своей арене.
НБА
Финал
Третий матч
- Дата проведения
- 8 июня, 04.00, «Quicken Loans Arena»
В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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