Сегодня в «Quicken Loans Arena» в Кливленде пройдет третий матч финальной серии плей-офф сезона-2016/17 между «Кавальерс» и «Уорриорз». Клуб из Огайо, как и год назад, попытается перевернуть ход противостояния на своей арене.

НБА

Финал

Третий матч

В серии впереди – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.