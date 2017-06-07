Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ювентус» объявил о продлении контракта с Аллегри до 2020 года

    Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри официально продлил сотрудничество с туринским клубом.

    «Ювентус» объявил, что новый контракт с тренером рассчитан до лета 2020 года.

    Ранее в неофициальных источниках сообщалось, что соглашение будет рассчитано до лета 2019 года. В первый сезон по новому контракту зарплата Аллегри вырастет с 4,5 миллиона евро в год до 5,5 миллиона. Еще миллион евро составят возможные бонусы. Во второй год зарплата вырастет до 6-6,5 миллиона плюс тот же миллион в качестве бонусов.

    В минувшем сезоне Аллегри привел «Ювентус» к скудетто и победе в Кубке Италии. В финале Лиги чемпионов туринская команда проиграла «Реалу» (1:4).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться