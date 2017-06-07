«Ювентус» объявил о продлении контракта с Аллегри до 2020 года

Главный тренер Массимилиано Аллегри официально продлил сотрудничество с туринским клубом.

«Ювентус» объявил, что новый контракт с тренером рассчитан до лета 2020 года.

Ранее в неофициальных источниках сообщалось, что соглашение будет рассчитано до лета 2019 года. В первый сезон по новому контракту зарплата Аллегри вырастет с 4,5 миллиона евро в год до 5,5 миллиона. Еще миллион евро составят возможные бонусы. Во второй год зарплата вырастет до 6-6,5 миллиона плюс тот же миллион в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Аллегри привел «Ювентус» к скудетто и победе в Кубке Италии. В финале Лиги чемпионов туринская команда проиграла «Реалу» (1:4).