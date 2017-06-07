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    Роналду, Пепе и Нету в заявке сборной Португалии на Кубок конфедераций, Жоау Мариу – нет

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    Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем озвучил заявку команды на Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России.

    В предварительном составе португальцев было 24 игрока. Турнир пропустит хавбек «Интера» Жоау Мариу. Он получил травму и выбыл примерно на 10 дней.

    Вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба – «Спортинг», Португалия), Жозе Са («Порту», Португалия);

    Защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик Соареш («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семеду (оба – «Бенфика», Португалия), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д, Германия);

    Полузащитники: Адриен Силва («Спортинг», Португалия), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данилу Перейра («Порту». Португалия), Жоау Моутинью («Монако», Франция), Пицци («Бенфика», Португалия), Вильям Карвалью («Спортинг», Португалия);

    Нападающие: Андре Силва («Порту», Португалия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг», Португалия), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами России, Мексики и Новой Зеландии.

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