«МЮ» – самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «Барселона» – 2-я, «Реал» – 3-й

Журнал Forbes назвал топ-20 самых дорогих футбольных клубов мира в 2017 году.

стал лидером рейтинга. Его стоимость оценивается в 3,689 миллиарда долларов.

«Барселона» стала второй (3,635), а , четыре года подряд занимавший первое место, стал третьим (3,58 млрд).

Топ-20 самых дорогих клубов мира:

1. – 3,689 миллиарда долларов

2. – 3,635

3. – 3,58

4. «Бавария» – 2,713

5. «Манчестер Сити» – 2,083

6. – 1,932

7. «Челси» – 1,845

8. «Ливерпуль» – 1,492

9. – 1,258

10. «Тоттенхэм» – 1,058

11. «ПСЖ» – 841 миллион

12. «Боруссия» Дортмунд – 808

13. «Милан» – 802

14. «Атлетико» – 732

15. «Вест Хэм» – 634

16. «Шальке» – 629

17. «Рома» – 569

18. «Интер» – 537

19. «Лестер» – 413

20. «Наполи» – 379