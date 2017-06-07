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    «МЮ» – самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «Барселона» – 2-я, «Реал» – 3-й

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    Журнал Forbes назвал топ-20 самых дорогих футбольных клубов мира в 2017 году.

    «Манчестер Юнайтед» стал лидером рейтинга. Его стоимость оценивается в 3,689 миллиарда долларов.

    «Барселона» стала второй (3,635), а «Реал», четыре года подряд занимавший первое место, стал третьим (3,58 млрд).

    Топ-20 самых дорогих клубов мира:

    1. «Манчестер Юнайтед» – 3,689 миллиарда долларов

    2. «Барселона» – 3,635

    3. «Реал» – 3,58

    4. «Бавария» – 2,713

    5. «Манчестер Сити» – 2,083

    6. «Арсенал» – 1,932

    7. «Челси» – 1,845

    8. «Ливерпуль» – 1,492

    9. «Ювентус – 1,258

    10. «Тоттенхэм» – 1,058

    11. «ПСЖ» – 841 миллион

    12. «Боруссия» Дортмунд – 808

    13. «Милан» – 802

    14. «Атлетико» – 732

    15. «Вест Хэм» – 634

    16. «Шальке» – 629

    17. «Рома» – 569

    18. «Интер» – 537

    19. «Лестер» – 413

    20. «Наполи» – 379

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