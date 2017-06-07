Германия назвала окончательный состав на Кубок конфедераций – без Лероя Сане

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал окончательный состав на , который пройдет в России.

Из состава выбыл , который пропустит Кубок конфедераций из-за операции на носу.

На групповом этапе Германия сыграет с Австралией, Камеруном и Чили.

Капитаном сборной Германии назначен .

Вратари: Кевин Трапп, Бернд Лено, Марк-Андре тер ;

Защитники: Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Бенджамин Хенрихс, , Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;

Полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Керем Демирбай, Диего Демме, Юлиан Дракслер, Леон Горетцка, Себастьян Руди, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Тимо Вернер, Амин Юнес.

Сборная Германии, которая к нам не приедет

Новые звезды, которых Германия покажет на Кубке конфедераций