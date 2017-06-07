Германия назвала окончательный состав на Кубок конфедераций – без Лероя Сане
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал окончательный состав на Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России.
Из состава выбыл Лерой Сане, который пропустит Кубок конфедераций из-за операции на носу.
На групповом этапе Германия сыграет с Австралией, Камеруном и Чили.
Капитаном сборной Германии назначен Юлиан Дракслер.
Вратари: Кевин Трапп, Бернд Лено, Марк-Андре тер Стеген;
Защитники: Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Бенджамин Хенрихс, Йозуа Киммих, Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;
Полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Керем Демирбай, Диего Демме, Юлиан Дракслер, Леон Горетцка, Себастьян Руди, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Тимо Вернер, Амин Юнес.
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