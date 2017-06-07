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    «Реал» отказался от покупки Де Хеа этим летом

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    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в летнее трансферное окно не перейдет в «Реал».

    Руководители мадридцев решили не приобретать 26-летнего вратаря сборной Испании за 75 миллионов евро.

    В клубе верят в Кейлора Наваса, который останется первым номером команды. В поддержку Наваса высказались игроки «Реала» и главный тренер Зинедин Зидан.

    Вторым вратарем «Реала» будет Кико Касилья, Люка Зидан может стать третьим номером команды, а Рубен Яньес, скорее всего, уйдет в другой клуб.

    «Реал» продолжит следить за развитием ситуации с 18-летним голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой, который пока не продлил контракт с клубом.

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