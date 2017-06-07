«Реал» отказался от покупки Де Хеа этим летом

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в летнее трансферное окно не перейдет в .

Руководители мадридцев решили не приобретать 26-летнего вратаря сборной Испании за 75 миллионов евро.

В клубе верят в Кейлора Наваса, который останется первым номером команды. В поддержку Наваса высказались игроки и главный тренер Зинедин Зидан.

Вторым вратарем «Реала» будет , Люка Зидан может стать третьим номером команды, а Рубен Яньес, скорее всего, уйдет в другой клуб.

«Реал» продолжит следить за развитием ситуации с 18-летним голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, который пока не продлил контракт с клубом.