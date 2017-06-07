«Спартак» в этом сезоне занял первое место по запросам жителей России в «Яндексе»

Компания «Яндекс» на основе поисковых запросов провела исследование относительно того, какими российскими клубами интересуются жители разных городов России.

Самый популярный российский клуб – «Спартак». Он первый как по количеству запросов, так и по количеству пользователей, которые интересовались матчами больше, чем играми других команд.



Для большинства команд интерес болельщиков примерно соответствует итоговому положению в турнирной таблице чемпионата России, но за «Арсенал», «Анжи» и «Крылья Советов» болели сильнее, а за «Уфу» и «Терек» – меньше.

В РФПЛ самыми популярными стали игры «Спартака», и ЦСКА между собой, а также матчи этих клубов с другими командами, в первую очередь с и «Краснодаром».

Единственный клуб ФНЛ в сезона-2016/17, который может сравниться с командами РФПЛ по количеству болельщиков, – . Игры московского клуба интересовали больше пользователей, чем матчи «Терека» и «Томи».

В большинстве регионов России по количеству запросов лидирует «Спартак». Дальше – с заметным отставанием – идут и «Зенит». Клуб из Петербурга более интересен людям на северо-западе страны, а – на востоке и юге.



Калининградская «Балтика», саранская «Мордовия» и краснодарская «Кубань» – три клуба ФНЛ, которые смогли опередить команды премьер-лиги хотя бы в одном регионе. «Кубань» – в Адыгее, «Балтика» и «Мордовия» – у себя дома.

В Московской области в целом первый «Спартак», но ЦСКА опережает чемпиона страны в Щелкове, Лыткарине, Электроуглях и Дедовске. Архангельск за «Спартак», но в некоторых других городах области – Северодвинске, Котласе, Коряжме – предпочитают «Зенит».

Большинство клубов РФПЛ занимают первое место по количеству запросов в одном регионе – в своем и пользуются повышенным интересом в соседних регионах.



Интерес к матчам чемпионата России в западных регионах выше, чем на востоке. В Сибири и на Дальнем Востоке самая высокая доля запросов про футбольные матчи – в Томской области. Но в общероссийском топе этот регион только на 35-м месте. Самый футбольный регион России – Ростовская область, там матчи ищут почти в четыре раза чаще, чем в Томске.

Фото: «Яндекс»

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