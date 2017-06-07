Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» в этом сезоне занял первое место по запросам жителей России в «Яндексе»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Крылья Советов Ростов Кубань Премьер-лига Россия болельщики ФНЛ Динамо Москва Балтика Мордовия Терек Анжи Томь фото Арсенал Тула Краснодар Уфа

    Компания «Яндекс» на основе поисковых запросов провела исследование относительно того, какими российскими клубами интересуются жители разных городов России.

    Самый популярный российский клуб – «Спартак». Он первый как по количеству запросов, так и по количеству пользователей, которые интересовались матчами «Спартака» больше, чем играми других команд.
     
    Для большинства команд интерес болельщиков примерно соответствует итоговому положению в турнирной таблице чемпионата России, но за «Арсенал», «Анжи» и «Крылья Советов» болели сильнее, а за «Уфу» и «Терек» – меньше.

    В РФПЛ самыми популярными стали игры «Спартака», «Зенита» и ЦСКА между собой, а также матчи этих клубов с другими командами, в первую очередь с «Ростовом» и «Краснодаром».

    Единственный клуб ФНЛ в сезона-2016/17, который может сравниться с командами РФПЛ по количеству болельщиков, – «Динамо». Игры московского клуба интересовали больше пользователей, чем матчи «Терека» и «Томи».

    В большинстве регионов России по количеству запросов лидирует «Спартак». Дальше – с заметным отставанием – идут ЦСКА и «Зенит». Клуб из Петербурга более интересен людям на северо-западе страны, а ЦСКА – на востоке и юге.
     
    Калининградская «Балтика», саранская «Мордовия» и краснодарская «Кубань» – три клуба ФНЛ, которые смогли опередить команды премьер-лиги хотя бы в одном регионе. «Кубань» – в Адыгее, «Балтика» и «Мордовия» – у себя дома.

    В Московской области в целом первый «Спартак», но ЦСКА опережает чемпиона страны в Щелкове, Лыткарине, Электроуглях и Дедовске. Архангельск за «Спартак», но в некоторых других городах области – Северодвинске, Котласе, Коряжме – предпочитают «Зенит».

    Большинство клубов РФПЛ занимают первое место по количеству запросов в одном регионе – в своем и пользуются повышенным интересом в соседних регионах.
     
    Интерес к матчам чемпионата России в западных регионах выше, чем на востоке. В Сибири и на Дальнем Востоке самая высокая доля запросов про футбольные матчи – в Томской области. Но в общероссийском топе этот регион только на 35-м месте. Самый футбольный регион России – Ростовская область, там матчи ищут почти в четыре раза чаще, чем в Томске.

    Фото: «Яндекс»

    Как в России ходили на футбол в этом сезоне? Исследование

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться