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    Мирча Луческу: «Я принес «Зениту» более 100 млн евро на трансферах Халка, Гарая и Витцеля. И посмотрите, как они со мной обошлись»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия Эсекиэль Гарай Мирча Луческу Аксель Витцель Халк

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал свою отставку.

    «Я все еще жду официального уведомления. На сайте клуба мы прочитали о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил.

    Это просто невероятно. Я принес «Зениту» более 100 миллионов евро на трансферах Халка, Гарая и Витцеля. И посмотрите, как они со мной обошлись», – заявил Луческу.

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