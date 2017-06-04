«Реал» выиграл ЛЧ, Балотелли может перейти в «Спартак» или «Зенит», «Питтсбург» уступил «Нэшвиллу» и другие новости утра

1. Мадридский «Реал» обыграл в финале Лиги чемпионов «Ювентус» (4:1). Команда из столицы Испании в 12-й раз завоевала главный трофей Европы. «Реал» – первый клуб, выигравший турнир дважды подряд с момента преобразования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов.

2. Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов стал Криштиану Роналду. В шестой раз! А еще португалец догнал Лионеля Месси по числу побед в турнире, у обоих по четыре. Джанлуиджи Буффон в третий раз проиграл финал ЛЧ. Джиджи все никак не может взять главный клубный трофей Европы…

3. «Питтсбург» в третьем матче финала Кубка Стэнли проиграл «Нэшвиллу», но по-прежнему ведет в серии (2-1). Малкин и Кросби впервые не нанесли ни одного броска в створ ворот в одном матче плей-офф.

4. Лидеры «Барыса» могут перебраться в московское «Динамо». Речь не то о Бойде, не то о Доусе. Может, и об обоих.

5. Стэн Вавринка и Энди Маррей вышли в 1/8 финала на «Ролан Гаррос». Обоим хватило трех сетов. Маррей обыграл не кого-нибудь, а Дель Потро.

6. «Газпром» подтвердил создание волейбольного петербургского «Зенита». В довесок к футбольному и баскетбольному.

7. Женская сборная России отобралась на чемпионат мира по волейболу. Мужчины проиграли команде Франции в матче Мировой лиги.

8. Представители Марио Балоттели предложили услуги форварда «Спартаку». А «Зенит» (разумеется, футбольный) вроде как даже обещал Роберто Манчини подписать темнокожего итальянца.

9. Сборные США решили сыграть в форме с радужными номерами, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество.

10. Ни Александр Овечкин, ни Илья Ковальчук не перейдут в новый клуб НХЛ «Вегас». В столице игорного бизнеса намерены идти другим путем.

11. В туринской фан-зоне возникла серьезная давка во время финала Лиги чемпионов. Около 400 болельщиков получили травмы.

Цитаты:

Сергей Фурсенко: «У «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть ЛЧ». Это про футбол, не про волейбол.

Наталья Билан о рейтингах «Матч ТВ»: «Наверное, пиплметры стоят не у той аудитории, на которую мы рассчитываем. Или больше стоят у женщин».

Тина Канделаки: «Орлов хотя бы не сказал, что я старая и страшная. Уже радость». Это о той огненной беседе с Дементьевым и Андроновым.

Светлана Кузнецова о словах Маргарет Корт про лесбиянок: «Как можно говорить людям, кого им любить?».

Ги Ру: «Мы, французы, расисты. Бензема критикуют только за то, что он не поет «Марсельезу».

Президент УЕФА Чеферин: «Пришло время Европе провести ЧМ-2030. Но мы не можем продать его тем, кто хочет заплатить больше».

Криштиану Роналду: «Постараюсь максимально насладиться этим уникальным моментом карьеры». Криштиану, пятый «Золотой мяч» на подходе!