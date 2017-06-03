Роналду в 4-й раз выиграл Лигу чемпионов и догнал Месси

обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов (4:1) и завоевал трофей.

Нападающий королевского клуба в четвертый раз стал победителем турнира, трижды в котором побеждал в составе мадридцев и еще раз вместе с «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, португалец догнал Лионеля Месси, Андреса Иньесту, Жерара Пике, Хави и Кларенса Зеедорфа по числу побед в ЛЧ и делит с ними рекорд.