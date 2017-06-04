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    Криштиану Роналду: «Постараюсь насладиться уникальным моментом карьеры»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Золотой мяч

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов (4:1).

    «У нас выдалась блистательная концовка сезона, мы выиграли чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

    Мы установили очередной рекорд, став первой командой, сумевшей защитить победу в Лиге чемпионов, а я стал лучшим бомбардиром турнира. Разве можно просить что-то еще?

    Постараюсь по максимуму насладиться этим уникальным моментом своей карьеры, после чего начну подготовку к матчам за сборную.

    Очередной «Золотой мяч»? Посмотрим», – сказал португалец.

    Криштиану Роналду – снова монстр. В чем секрет?

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