Криштиану Роналду: «Постараюсь насладиться уникальным моментом карьеры»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов (4:1).
«У нас выдалась блистательная концовка сезона, мы выиграли чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Мы установили очередной рекорд, став первой командой, сумевшей защитить победу в Лиге чемпионов, а я стал лучшим бомбардиром турнира. Разве можно просить что-то еще?
Постараюсь по максимуму насладиться этим уникальным моментом своей карьеры, после чего начну подготовку к матчам за сборную.
Очередной «Золотой мяч»? Посмотрим», – сказал португалец.
Опрос
«Реал» – лучший клуб в современной истории футбола?
- Да!79%
- Нет, «Барселона» лучше21%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.