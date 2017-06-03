Наталья Билан о рейтингах «Матч ТВ»: «Наверное, пиплметры стоят не у той аудитории, на которую мы рассчитываем. Или больше стоят у женщин»

Креативный директор телеканала Наталья Билан на панельной сессии Петербургского международного экономического форума поделилась мнением о методике подсчета рейтингов, которые публикует компания Mediascope (ранее называлась TNS).

Ранее пресс-служба «Матч-ТВ» назвала цифры рейтингов Mediascope «голословными утверждениями».

: Наталья, спорт – единственная сфера, которая автоматически каждый год производит новых героев. Вы верите, что когда-нибудь другие среды и платформы смогут генерировать новых звезд? Как поколение 18-24 заставить или оставить смотреть телевизор?

Наталья Билан: Не хотелось бы сейчас цитировать фильм «Москва слезам не верит», где главный герой говорил, что телевидение убьет кино. Телевидение не убьет интернет, интернет не убьет телевидение. Я не хотела бы выступать пророком, но по крайней мере в нашей стране телевидение пока будет основным бесплатным источником развлечений, информации и кинопоказа.

Относительно молодой аудитории – когда с телевизионными продюсерами начинают вести дискуссию о цифрах долях и рейтинга, это обычно всегда превращается в – простите за это слово – шабаш. Системное измерение телевизионной аудитории очень четкое. Вы, наверное, часто сталкивались: когда вы обсуждаете какой-то проект, который идет на канале, даже «Матч ТВ», и видите, сколько народу (выборка из 7 человек, грубо говоря, в магазине, кинотеатре) смотрели этот продукт, а цифры маленькие. Все видели, а цифры все равно маленькие. Почему? Это выборка. У людей стоят пиплметры [устройство для сбора сведений об аудитории ТВ] не у той аудитории, наверное, на которую мы рассчитываем. Или, например, пиплметры стоят больше у женщин – канал «Матч ТВ» ориентируется на мужскую аудиторию.

Иногда есть прямые и очень понятные объяснения тем анализам, которые появляются у наших коллег, спортивных журналистов, к которым я отношусь с уважением: почему были цифры не такие высокие, почему спорт так плохо смотрят. Потому что конкуренция. Спорт как зрелище конкурирует с другими зрелищами: существуют фильмы, новости, передачи, которые мужчины тоже с удовольствием смотрят.

Наверное, 24 часа смотреть спорт тяжеловато. Откуда и появился околоспортивный контент – почему мы ставим фильмы, снятые нами, почему покупаем западные фильмы о спорте.

Нельзя сравнивать цифры спорта с чем-то другим и говорить: они низкие. Нет, они не низкие. Просто людям не хочется смотреть спорт в конкретный момент в таком объеме. Ну, придут попозже. Или смотрят на других носителях, чему мы тоже рады. По мне, лучше смотреть спорт во всех средах и тем самым популяризировать его. Это ни в коем случае не самореклама – мне кажется, что за полтора года существования мы плохого ничего российскому спорту не сделали точно, – сказала Билан.