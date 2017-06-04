Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Нэшвилл» — «Питтсбург». Малкин и Кросби впервые не нанесли ни одного броска в створ ворот в одном матче плей-офф

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Нэшвилл Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ рекорды

    «Питтсбург» в финале Кубка Стэнли уступил на выезде «Нэшвиллу» (1:5, 2–1 в серии).

    Ведущие игроки «пингвинов», капитан команды Сидни Кросби и форвард Евгений Малкин, впервые не нанесли ни одного броска в створ ворот в одном и том же матче плей-офф.

    В этой игре Кросби сделал голевую передачу. Всего на его счету в текущем турнире 23 (7+16) очка, 2-е место в гонке бомбардиров.

    Малкин набрал 26 (9+17) баллов за результативность и по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться