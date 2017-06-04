в финале Кубка Стэнли уступил на выезде «Нэшвиллу» (1:5, 2–1 в серии).

Ведущие игроки «пингвинов», капитан команды Сидни Кросби и форвард , впервые не нанесли ни одного броска в створ ворот в одном и том же матче плей-офф.

В этой игре Кросби сделал голевую передачу. Всего на его счету в текущем турнире 23 (7+16) очка, 2-е место в гонке бомбардиров.

Малкин набрал 26 (9+17) баллов за результативность и по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.