Бывший главный тренер «Осера» Ги Ру поделился мнением о том, что форварда Карима Бензема продолжают не вызывать в сборную Франции.

«Я человек из народа. Я иду на рынок, в бар, я слушаю французов – мы расисты. Когда Бензема не вызвали в сборную Франции, 70% человек сказали, что это хорошее решение.

Мы смотрим на его игру в «Реале» на протяжении восьми лет и знаем, что он невероятный футболист. Бензема критикуют только за то, что он не поет «Марсельезу».

и президент французской Федерации Ноэль Ле Гре – не расисты, но они показали себя прагматиками, решив не вызывать Бензема, чтобы не настраивать людей против команды. А с Бензема все могло сложиться иначе на Евро-2016. Команда выступила хорошо, но не стала чемпионом.

Сейчас все хорошие молодые игроки выступают в пригородах. Если мы уберем всех мусульман, в лиге один останется 7 команд.

Гризманн не знал кандидатов в президенты Франции? Ничего удивительного: он жил и живет в Испании. А Бензема знает. Он хороший лионский парень. Я общался с ним», – сказал Ги Ру в интервью Le Figaro.

Напомним, что Бензема не вызывают в сборную Франции после скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна видео интимного характера.