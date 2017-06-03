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    Ги Ру: «Мы, французы, расисты. Бензема критикуют только за то, что он не поет «Марсельезу»

    Теги Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид сборная Франции примера Испания Ги Ру Ноэль Ле Гре

    Бывший главный тренер «Осера» Ги Ру поделился мнением о том, что форварда «Реала» Карима Бензема продолжают не вызывать в сборную Франции.

    «Я человек из народа. Я иду на рынок, в бар, я слушаю французов – мы расисты. Когда Бензема не вызвали в сборную Франции, 70% человек сказали, что это хорошее решение.

    Мы смотрим на его игру в «Реале» на протяжении восьми лет и знаем, что он невероятный футболист. Бензема критикуют только за то, что он не поет «Марсельезу».

    Дешам и президент французской Федерации Ноэль Ле Гре – не расисты, но они показали себя прагматиками, решив не вызывать Бензема, чтобы не настраивать людей против команды. А с Бензема все могло сложиться иначе на Евро-2016. Команда выступила хорошо, но не стала чемпионом.

    Сейчас все хорошие молодые игроки выступают в пригородах. Если мы уберем всех мусульман, в лиге один останется 7 команд.

    Гризманн не знал кандидатов в президенты Франции? Ничего удивительного: он жил и живет в Испании. А Бензема знает. Он хороший лионский парень. Я общался с ним», – сказал Ги Ру в интервью Le Figaro.

    Напомним, что Бензема не вызывают в сборную Франции после скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна видео интимного характера. 

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