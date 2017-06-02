В шестой день «Ролан Гаррос» будут разыграны первые путевки в 1/8 финала: девятикратный чемпион турнира Рафаэль Надаль (4) сыграет с Николозом Басилашвили, действующий чемпион Новак Джокович (2) – с Диего Шварцманом, а прошлогодний полуфиналист Доминик Тим (6) – со Стивом Джонсоном (25).

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт



Одиночный разряд

Третий круг