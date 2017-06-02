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    Ролан Гаррос. 3-й круг. Димитров играет с Каррено-Бустой, Надаль встретится с Басилашвили

    Теги Ролан Гаррос результаты ATP

    В шестой день «Ролан Гаррос» будут разыграны первые путевки в 1/8 финала: девятикратный чемпион турнира Рафаэль Надаль (4) сыграет с Николозом Басилашвили, действующий чемпион Новак Джокович (2) – с Диего Шварцманом, а прошлогодний полуфиналист Доминик Тим (6) – со Стивом Джонсоном (25).

    Ролан Гаррос

    Париж, Франция

    22 мая – 11 июня 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 36 миллионов евро

    Открытые корты, грунт

    Одиночный разряд

    Третий круг

    Джон Изнер (США) Карен Хачанов (Россия)
    Дата проведения
    3 июня,
    Онлайн матча

     

    Энди Маррей (Великобритания) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
    Дата проведения
    3 июня,
    Онлайн матча

     

    Диего Себастьян Шварцман (Аргентина) Новак Джокович (Сербия)
    Дата проведения
    2 июня, 13.30
    Онлайн матча

     

    Стэн Вавринка (Швейцария) Фабио Фоньини (Италия)
    Дата проведения
    3 июня,
    Онлайн матча

     

    Николоз Басилашвили (Грузия) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    2 июня, 12.00
    Онлайн матча

     

    Милош Раонич (Канада) Гильермо Гарсия-Лопес (Испания)
    2:0
    Дата проведения
    2 июня, 11.38
    Онлайн матча

     

    Доминик Тим (Австрия) Стив Джонсон (США)
    Дата проведения
    2 июня, 12.00
    Онлайн матча

     

    Фелисиано Лопес (Испания) Марин Чилич (Хорватия)
    Дата проведения
    3 июня,
    Онлайн матча

     

    Хен Чон (Южная Корея) Кеи Нисикори (Япония)
    Дата проведения
    3 июня,
    Онлайн матча

     

    Давид Гоффен (Бельгия) Орасио Себальос (Аргентина)
    5:4
    Дата проведения
    2 июня, 10.14
    Онлайн матча

     

    Пабло Каррено-Буста (Испания) Григор Димитров (Болгария)
    7:53:2
    Дата проведения
    2 июня, 10.15
    Онлайн матча

     

    Ришар Гаске (Франция) Гаэль Монфис (Франция)
    Дата проведения
    3 июня,
    Онлайн матча

     

    Люка Пуй (Франция) Альберт Рамос-Винолас (Испания)
    Дата проведения
    2 июня, 13.30
    Онлайн матча

     

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) Иржи Веселы (Чехия)
    6:36:40:0
    Дата проведения
    2 июня, 10.17
    Онлайн матча

     

    Фернандо Вердаско (Испания) Пабло Куэвас (Уругвай)
    Дата проведения
    3 июня,
    Онлайн матча

     

    Кайл Эдмунд (Великобритания) Кевин Андерсон (ЮАР)
    Дата проведения
    3 июня,
    Онлайн матча

     

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