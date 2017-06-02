Ролан Гаррос. 3-й круг. Димитров играет с Каррено-Бустой, Надаль встретится с Басилашвили
В шестой день «Ролан Гаррос» будут разыграны первые путевки в 1/8 финала: девятикратный чемпион турнира Рафаэль Надаль (4) сыграет с Николозом Басилашвили, действующий чемпион Новак Джокович (2) – с Диего Шварцманом, а прошлогодний полуфиналист Доминик Тим (6) – со Стивом Джонсоном (25).
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 3 июня,
- Дата проведения
- 3 июня,
- Дата проведения
- 2 июня, 13.30
- Дата проведения
- 3 июня,
- Дата проведения
- 2 июня, 12.00
- Дата проведения
- 2 июня, 11.38
- Дата проведения
- 2 июня, 12.00
- Дата проведения
- 3 июня,
- Дата проведения
- 3 июня,
- Дата проведения
- 2 июня, 10.14
- Дата проведения
- 2 июня, 10.15
- Дата проведения
- 3 июня,
- Дата проведения
- 2 июня, 13.30
- Дата проведения
- 2 июня, 10.17
- Дата проведения
- 3 июня,
- Дата проведения
- 3 июня,
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