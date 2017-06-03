Новый президент Сергей Фурсенко рассказал, какие цели ставит перед командой.

«Мальчишки не за баблом идут футбол, они идут играть за страну. У самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов», – сказал Фурсенко.

Ранее «Зенит» объявил о назначении новым главным тренером Роберто Манчини.

Сергей Фурсенко: «Основная задача перед Манчини – зрительский футбол»