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    Сергей Фурсенко: «У «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть ЛЧ»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия Лига чемпионов

    Новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, какие цели ставит перед командой.

    «Мальчишки не за баблом идут футбол, они идут играть за страну. У «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов», – сказал Фурсенко.

    Ранее «Зенит» объявил о назначении новым главным тренером Роберто Манчини.

    Сергей Фурсенко: «Основная задача перед Манчини – зрительский футбол»

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