«Реал» победил «Юве» в финале ЛЧ и в 12-й раз выиграл Кубок чемпионов

В финале Лиги чемпионов на Национальном стадионе в Кардиффе «Ювентус» уступил «Реалу» (1:4).

Лучший бомбардир мадридцев Криштиану Роналду оформил дубль. Нападающий дважды забил в ворота голкипера Джанлуиджи Буффона, который в третий раз в своей карьере потерпел поражение в финале Лиги чемпионов.

«Реал» стал 12-кратным обладателем Кубка чемпионов. Это самая титулованная команда в истории турнира.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию финального матча.