«Реал» победил «Юве» в финале ЛЧ и в 12-й раз выиграл Кубок чемпионов
В финале Лиги чемпионов на Национальном стадионе в Кардиффе «Ювентус» уступил «Реалу» (1:4).
Лучший бомбардир мадридцев Криштиану Роналду оформил дубль. Нападающий дважды забил в ворота голкипера Джанлуиджи Буффона, который в третий раз в своей карьере потерпел поражение в финале Лиги чемпионов.
«Реал» стал 12-кратным обладателем Кубка чемпионов. Это самая титулованная команда в истории турнира.
Sports.ru вел онлайн-трансляцию финального матча.
- Дата проведения
- 3 июня, 21.45, «National Stadium»
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Ювентус –
Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бардзальи (Куадрадо, 66), Пьянич (Маркизио, 70), Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Игуаин, Дибала (Лемина, 78).
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Реал Мадрид –
Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Мората, 89), Каземиро, Иско (Асенсио, 82), Модрич, Роналду, Бензема (Бэйл, 77).
- Предупреждения:
- Дибала (12), Рамос (31), Карвахаль (42), Кроос (53), Пьянич (66), Алекс Сандро (70), Куадрадо (72).
- Удаление:
- Куадрадо (84).
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