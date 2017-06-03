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    «Реал» победил «Юве» в финале ЛЧ и в 12-й раз выиграл Кубок чемпионов

    Теги Ювентус Реал Мадрид Лига чемпионов

    В финале Лиги чемпионов на Национальном стадионе в Кардиффе «Ювентус» уступил «Реалу» (1:4).

    Лучший бомбардир мадридцев Криштиану Роналду оформил дубль. Нападающий дважды забил в ворота голкипера Джанлуиджи Буффона, который в третий раз в своей карьере потерпел поражение в финале Лиги чемпионов.

    «Реал» стал 12-кратным обладателем Кубка чемпионов. Это самая титулованная команда в истории турнира.

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию финального матча.

    Ювентус Италия – Реал Мадрид Испания 1:4 (1:1, 0:3)
    Дата проведения
    3 июня, 21.45, «National Stadium»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 20 Роналду, 1:1 – 27 Манджукич, 1:2 – 61 Каземиро, 1:3 – 64 Роналду, 1:4 – 90 Асенсио.
    ЮвентусБуффон, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бардзальи (Куадрадо, 66), Пьянич (Маркизио, 70), Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Игуаин, Дибала (Лемина, 78).
    Реал МадридНавас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Мората, 89), Каземиро, Иско (Асенсио, 82), Модрич, Роналду, Бензема (Бэйл, 77).
    Предупреждения:
    Дибала (12), Рамос (31), Карвахаль (42), Кроос (53), Пьянич (66), Алекс Сандро (70), Куадрадо (72).
    Удаление:
    Куадрадо (84).

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