400 болельщиков «Ювентуса» пострадали в давке в фан-зоне в Турине

Около 400 болельщиков «Ювентуса» получили травмы в результате давки в фан-зоне в Турине во время просмотра на большом экране финала Лиги чемпионов против (1:4), за которым наблюдали около 20 тысяч человек.

Ближе к концу матча, когда «Реал» забил третий гол, произошел взрыв петарды (по другим данным, упало заграждение), что и вызвало в толпе панику. В результате давки пострадали около 400 болельщиков. Многие истекали кровью после порезов о разбитое стекло.

От двух до пяти человек получили серьезные травмы, в частности, молодая женщина и 4-летний ребенок. Еще один ребенок, трехлетнего возраста, до сих пор не найден.

В Турине в фан-зоне возникла серьезная давка, причина – взрыв пиротехники