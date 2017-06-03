Светлана Кузнецова о словах Маргарет Корт про лесбиянок: «Как можно говорить людям, кого им любить?»

Первая ракетка России Светлана Кузнецова прокомментировала выступления Маргарет Корт против сексуальных меньшинств.

«Сейчас на эту тему много литературы, детям навязывают определенные вещи. Девочка может думать о том, что она мальчик, это будет влиять на ее эмоции и чувства и все остальное, и все это от дьявола. Именно так поступал Гитлер, так поступали коммунисты – они захватывали сознание детей. И сейчас все к этому стремятся», – сказала Корт в конце мая.

«Мне кажется, в 21-м веке говорить такие вещи странно. Мир становится более свободным, и я не вижу никакой проблемы в том, что два человека любят друг друга. Как можно говорить, что это плохо? Это личное дело каждого. Ты же не Бог, чтобы судить людей. Каждый делает выбор для себя. Так что мне странно слышать такое.

Что касается переименования Арены, то это не ко мне вопрос. Но я считаю, что человек, чьим именем названо какое-то важное место, должен быть примером. А не говорить людям, кого им любить и как им жить, понимаете?

Если два человека любят друг друга, они счастливы и никого не трогают, какие могут быть вопросы? В мире во́йны и теракты, а она выступает про это?» – отметила Кузнецова.