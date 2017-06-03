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    «Спартаку» предложили подписать Балотелли

    Теги Спартак Премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Балотелли

    «Спартаку» предложили подписать форварда «Ниццы» Марио Балотелли.

    На данный момент итальянский нападающий является свободным агентом. Его представители вышли на «Спартак» с предложением заключить контракт. Ранее сообщалось об интересе к Балотелли со стороны «Зенита».

    В завершившемся сезоне нападающий провел за «Ниццу» 28 матчей во всех турнирах и забил 17 голов. Подробную статистику выступлений Балотелли вы можете посмотреть здесь.

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