Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Бойд переходит из «Барыса» в московское «Динамо»

    Теги возможные переходы Дастин Бойд КХЛ Барыс Динамо

    Нападающий Дастин Бойд продолжит карьеру в московском «Динамо».

    С 2011 года форвард выступал за «Барыс». Срок контракта с казахстанским клубом истек.

    В минувшем сезоне нападающий сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 14 очков (8+6). Он провел 10 игр в плей-офф и набрал 6 (5+1) очков.

    Всего на счету Бойда за шесть лет выступлений в КХЛ 208 очков (98+110) в 292 матчах регулярки и еще 27 очков (13+14) в 40 матчах Кубка Гагарина.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться