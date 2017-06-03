Бойд переходит из «Барыса» в московское «Динамо»
Нападающий Дастин Бойд продолжит карьеру в московском «Динамо».
С 2011 года форвард выступал за «Барыс». Срок контракта с казахстанским клубом истек.
В минувшем сезоне нападающий сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 14 очков (8+6). Он провел 10 игр в плей-офф и набрал 6 (5+1) очков.
Всего на счету Бойда за шесть лет выступлений в КХЛ 208 очков (98+110) в 292 матчах регулярки и еще 27 очков (13+14) в 40 матчах Кубка Гагарина.
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