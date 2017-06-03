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    Доус может перейти в «Динамо», предметных переговоров о Бойде нет

    Теги возможные переходы Дастин Бойд Найджел Доус КХЛ Барыс Динамо

    Форвард «Барыса» и сборной Казахстана Найджел Доус может перейти в московское «Динамо».

    При этом не ведется предметных переговоров о переходе другого нападающего астанинского клуба – Дастина Бойда, сообщает «Р-Спорт» ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

    «Доус в это межсезонье может сменить «Барыс» на «Динамо», но это точно не случится раньше, чем завершится борьба за власть в московском клубе. По другому игроку «Барыса», Дастину Бойду, пока предметного разговора нет», – описал ситуацию источник.

    Ранее появилась информация, по которой Бойд продолжит карьеру в «Динамо».

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