Доус может перейти в «Динамо», предметных переговоров о Бойде нет

Форвард «Барыса» и сборной Казахстана Найджел Доус может перейти в московское .

При этом не ведется предметных переговоров о переходе другого нападающего астанинского клуба – , сообщает «Р-Спорт» ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

«Доус в это межсезонье может сменить на «Динамо», но это точно не случится раньше, чем завершится борьба за власть в московском клубе. По другому игроку «Барыса», Дастину Бойду, пока предметного разговора нет», – описал ситуацию источник.

Ранее появилась информация, по которой Бойд продолжит карьеру в «Динамо».