В Турине в фан-зоне возникла серьезная давка, причина – взрыв пиротехники
Несколько взрывов произошло в фан-зоне в Турине, где болельщики смотрели финал Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» (1:4).
В социальных сетях появились видео и фото, где люди бегут в панике. Есть пострадавшие, в том числе раненые с разбитыми головами.
Пока не известно, что именно привело к давке. По предварительным данным, взрывались петарды и прочая пиротехника.
Фото: REUTERS/Giorgio Perottino
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