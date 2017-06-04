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    В Турине в фан-зоне возникла серьезная давка, причина – взрыв пиротехники

    Теги Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов происшествия болельщики фото

    Несколько взрывов произошло в фан-зоне в Турине, где болельщики смотрели финал Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» (1:4).

    В социальных сетях появились видео и фото, где люди бегут в панике. Есть пострадавшие, в том числе раненые с разбитыми головами.

    Пока не известно, что именно привело к давке. По предварительным данным, взрывались петарды и прочая пиротехника.

    Фото: REUTERS/Giorgio Perottino

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