Судейство Еськова, Березуцкий против Орлова, Радулов не приедет в сборную и другие новости утра

1. Главной темой дня остается судейство Еськова в матче «Зенит» – «Урал». Председатель судейского комитета РФС Бутенко увидел в действиях арбитра не «предвзятость, а серьезные ошибки». По словам Карпина, Бикфалви зря удалили – «это даже не фол». Сам Еськов говорит, что «следовал требованиям УЕФА».

2. Карасев будет судить матч ЦСКА – «Локомотив» вместо Еськова. Реакция судейского корпуса на скандал.

3. Радулов и Зайцев не сыграют на ЧМ-2017. По концепции ФХР три звена сборной будут составлены из игроков КХЛ, одно – из игроков НХЛ». И вот кто вызван на сбор.

4. «Реал» хочет обжаловать удаление Рамоса. В Испании судьям тоже нелегко.

5. «Ньюкасл» вернулся в АПЛ. Бенитес с задачей справился.

6. Авербух дал совет Ковтуну. Надо уйти из соцсетей и перестать заниматься самолюбованием.

7. Игрок «Сан-Хосе» Торнтон играл с разрывами связок колена. Это плей-офф.

8. Уткин решил помочь любительской команде «Эгриси». И вызвал на игру сборную реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?».

9. Руководство радио «Зенит» уволено за новость о реконструкции вип-трибун на «Крестовском».

10. В плей-офф НБА «Торонто» повел в серии с «Милуоки», «Атланта» сравняла счет с «Вашингтоном».

Цитата. «Орлов превзошел сам себя. Говорить, что черное – это белое, просто отвратительно». Василий Березуцкий – о комментарии матча «Зенит» – «Урал».

Еще цитата. «Всем нашим футбольным людям, в том числе и игрокам, наверное, нужно перечитать правила». Ответ Геннадия Сергеевича.