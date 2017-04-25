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    Алексей Еськов: «В ситуации с удалением Бикфалви я следовал требованиям УЕФА»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Урал Алексей Еськов

    Арбитр матча «Зенит» – «Урал» (2:0) Алексей Еськов прокомментировал свою работу в этой встрече.

    – Как вы увидели самый скандальный момент матча «Зенит» – «Урал», когда полузащитник Бикфалви пошел в стык со Смольниковым и после нарушения правил был удален?

    – Есть видеоматериалы УЕФА, которые показывают нам как на предсезонных сборах, так и на семинарах с участием зарубежных судей. Моменты в этих нарезках похожие – футболист играет в мяч, после чего шипами попадает в голеностоп.

    – То есть в оценке эпизода вы руководствовались рекомендациями УЕФА?

    – Да. Момент сложный, но нас обязывают делать именно так. Если не принимаю в матчах под эгидой УЕФА такие решения, мне снижают оценку.

    – Но есть и другая трактовка – если у футболиста сначала был контакт с мячом, значит, правила не нарушены.

    – Согласен, сначала действительно было сыграно в мяч. Но есть правила и видеоматериалы, на основе которых арбитры обязаны выносить вердикт.

    – Этот эпизод трактуется как фол, способный нанести вред здоровью футболиста?

    – Да. Потому что, попадая сначала в мяч, затем футболист играет и открытыми шипами. Даже несмотря на то, что сначала человек касается мяча, это безрассудное действие.

    – После финального свистка общались с коллегами? Что вам говорят о том моменте?

    – Эпизод резонансный, и после матча мне даже зарубежные коллеги звонили. Многие поддержали, сказали, что я прав в оценке того момента. Еще раз повторю: рекомендации и требования УЕФА сегодня такие, я обязан им следовать. И это не единичный случай. Вспомните встречу Лиги Европы «Ницца» – «Краснодар». Там Гранквист тоже играл в мяч, но в результате арбитр зафиксировал нарушение правил и удалил шведа, – сказал Еськов.

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