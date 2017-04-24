Руководство радио «Зенит» уволено за новость о реконструкции вип-трибун на «Крестовском»

Двое сотрудников радио «Зенит» уволены с руководящих постов.

«22 апреля 2017 года редакция радиостанции «Зенит» процитировала опубликованную в ряде СМИ недостоверную информация о якобы имевшем место требовании о сносе и реконструкции вип-трибун на стадионе «Санкт-Петербург».



Генеральный директор радиостанции Павел Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина отстранены от занимаемых должностей.



Пресс-служба «Газпром-медиа» подтвердила факт публикации редакцией некорректной новости и последовавших за этим действий. От дальнейших комментариев представитель пресс-службы отказался», – сказано в сообщении.

На прошлой неделе появилась информация о том, что «Газпром» не устроило качество вип-лож на стадионе на Крестовском острове. «Зенит» опроверг сообщение и опубликовал фото.