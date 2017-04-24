Валерий Карпин: «В эпизоде с удалением Бикфалви даже фола не было»
Эксперт и главный редактор уфутбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался по поводу судейства арбитра Алексея Еськова в матче «Зенит» – «Урал» (2:0).
– Было, по-вашему, удаление Бикфалви?
– По-футбольному, конечно, здесь даже фола не было. Сначала он сыграл в мяч, нога проскользила по газону и попала в игрока «Зенита». Это как если бы сунуть ногу под машину, а потом сказать, что она тебя переехала.
- То есть эмоции Романа Павлюченко вы понимаете? Вы бы так же повели себя?
– Наверное, да. До такой же степени или нет – но то, что я протестовал бы против такого решения, – однозначно.
– Вас тоже пару раз удаляли за эмоции.
– Да, удаляли как раз за протесты в адрес судей.
– Бывало ли у вас такое, чтобы в одном матче случалось три удаления у одной команды?
– Не помню, чтобы в моей практике было.
– Президент «Урала» Григорий Иванов сказал, что выпишет игрокам премию как за победу. У вас в «Спартаке» такое бывало?
– Честно говоря, по-моему, нет, потому что в контрактах все прописано было. Прямо таких же ситуаций не было, поэтому не припомню, чтобы выписывали.
Но я думаю, что я поступил бы так же. В данной ситуации Григорий Иванов правильно поступает. Абсолютно правильные слова для поддержания команды и духа, – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
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