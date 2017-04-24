Эксперт и главный редактор уфутбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался по поводу судейства арбитра Алексея Еськова в матче – «Урал» (2:0).

– Было, по-вашему, удаление Бикфалви?

– По-футбольному, конечно, здесь даже фола не было. Сначала он сыграл в мяч, нога проскользила по газону и попала в игрока . Это как если бы сунуть ногу под машину, а потом сказать, что она тебя переехала.

- То есть эмоции вы понимаете? Вы бы так же повели себя?

– Наверное, да. До такой же степени или нет – но то, что я протестовал бы против такого решения, – однозначно.

– Вас тоже пару раз удаляли за эмоции.

– Да, удаляли как раз за протесты в адрес судей.

– Бывало ли у вас такое, чтобы в одном матче случалось три удаления у одной команды?

– Не помню, чтобы в моей практике было.

– Президент Григорий Иванов сказал, что выпишет игрокам премию как за победу. У вас в «Спартаке» такое бывало?

– Честно говоря, по-моему, нет, потому что в контрактах все прописано было. Прямо таких же ситуаций не было, поэтому не припомню, чтобы выписывали.

Но я думаю, что я поступил бы так же. В данной ситуации Григорий Иванов правильно поступает. Абсолютно правильные слова для поддержания команды и духа, – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».