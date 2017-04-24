Радулов и Зайцев не сыграют на ЧМ-2017
Г лава скаутской службы Федерации хоккея России Алексей Жамнов заявил, что защитник «Торонто» Никита Зайцев и нападающий «Монреаля» Александр Радулов не сыграют на ЧМ-2017.
«Никита Зайцев в матче регулярного чемпионата НХЛ получил травму – сотрясение мозга.
Никита сыграл в плей-офф, но его нынешнее состояние здоровья не позволяет выступить за сборную на мировом первенстве. «Торонто» не отпустил защитника в расположение нашей команды.
Нападающий Александр Радулов отказался от участия в чемпионате мира в связи с отсутствием действующего контракта с клубом», – сказал Жамнов.
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