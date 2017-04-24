Радулов и Зайцев не сыграют на ЧМ-2017

Г лава скаутской службы Федерации хоккея России Алексей Жамнов заявил, что защитник «Торонто» Никита Зайцев и нападающий Александр Радулов не сыграют на ЧМ-2017.

«Никита Зайцев в матче регулярного чемпионата получил травму – сотрясение мозга.

Никита сыграл в плей-офф, но его нынешнее состояние здоровья не позволяет выступить за сборную на мировом первенстве. не отпустил защитника в расположение нашей команды.

Нападающий Александр Радулов отказался от участия в чемпионате мира в связи с отсутствием действующего контракта с клубом», – сказал Жамнов.