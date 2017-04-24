«Реал» хочет обжаловать удаление Рамоса
«Реал» остался недоволен удалением защитника Серхио Рамоса в матче с «Барселоной» (2:3).
Мадридцы планируют подать апелляцию на красную карточку Рамоса. Согласно послематчевому отчету арбитра, Рамосу должна быть присуждена одна игра дисквалификации.
Аплодисменты Рамоса после удаления не были внесены в судейский рапорт.
Капитан «Реала» был удален в середине второго тайма за грубый подкат в ноги форварду «Барселоны» Лионелю Месси.
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