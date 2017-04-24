«Реал» хочет обжаловать удаление Рамоса

остался недоволен удалением защитника Серхио Рамоса в матче с «Барселоной» (2:3).

Мадридцы планируют подать апелляцию на красную карточку Рамоса. Согласно послематчевому отчету арбитра, Рамосу должна быть присуждена одна игра дисквалификации.

Аплодисменты Рамоса после удаления не были внесены в судейский рапорт.

Капитан «Реала» был удален в середине второго тайма за грубый подкат в ноги форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

Серхио Рамос: «Красная карточка — результат твитов и жалоб Пике»