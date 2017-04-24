Хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление российского фигуриста Максима Ковтуна в завершившемся сезоне.

«Бессмысленно оправдывать каждый его турнир той или иной причиной. Мне кажется, что основная проблема – в тренировочном процессе.

Максиму надо выполнять большую нагрузку, чтобы иметь стабильность при выполнении прыжков, как у Медведевой. Многие думают, что она робот. Это не так — это огромная пахота на тренировке, которая переходит в качество.

Говорить о психологической неустойчивости Максима я не хочу. Я ставил ему короткую программу, бывал на тренировках. Он спокойно исполняет все прыжки, делает два четверных. Чтобы перенести это на турнир, надо иметь запас прочности, наработанный на тренировке. Надо прыгать десять из десяти, а Максим может пять из пяти.

Ему стоит уйти из соцсетей, перестать заниматься самолюбованием и сосредоточиться только на олимпийском сезоне. Имея такой талант, умея делать то же, что и соперники, обидно это не использовать. Надеюсь, этот холодный душ заставит Ковтуна лучше подготовиться», – сказал Авербух.