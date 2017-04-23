«Зенит» открыл стадион с судейским скандалом, «Спартак» проиграл 0:3 и другие новости утра

1. «Зенит» провел первый матч на новом стадионе, но в истории останется не победа над «Уралом» (2:0), а протекшая крыша и судейский скандал: во втором тайме арбитр Еськов удалил сразу трех игроков «Урала».

Самое интересное творилось после игры. Александр Данцев эмоционально обратился к «Зениту»: «Хоть раз честно выиграйте, е****й в рот, б***ь!». А президент Григорий Иванов сделал глобальные выводы: «Никогда в России футбола не будет с таким судейством! Совести у вас нет ни у кого!»

2. «Спартак» разгромно проиграл «Ростову» (0:3) в день рождения Массимо Карреры. Отрыв от ЦСКА уменьшился до 7 очков, а Денис Глушаков получил красную карточку за грубую игру и может быть дисквалифицирован на 3 игры. Не красно-белый день.

3. «Челси» вышел в финал Кубка Англии, обыграв своего главного преследователя в АПЛ «Тоттенхэм» (4:2). Зрелищно.

4. Евгения Медведева обновила мировой рекорд в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. В общем зачете Россия стала второй, выиграла Япония.

5. В НХЛ определились еще три участника второго раунда Кубка Стэнли. Дальше идут «Сент-Луис» Тарасенко и Барбашева, «Эдмонтон» Слепышева и «Рейнджерс» Бучневича.

6. Еще один судейский скандал прогремел в матче «Локомотив» – «Амкар» (3:3). «Локо» вел 3:1, но сначала арбитр ошибочно назначил пенальти, а потом не заметил фол «Амкара» и офсайд в последней голевой атаке. В итоге судья извинился перед Юрием Семиным.

7. Форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин выбыл до конца плей-офф НБА из-за травмы, как и год назад. Из результатов игрового дня выделяется победа «Мемфиса» над «Сан-Антонио» (110:108 ОТ, 2-2 в серии) – Марк Газоль сделал решающий бросок на последних секундах овертайма.

8. Самый огненный матч дня выдали «Фиорентина» и «Интер» – 5:4. Мауро Икарди оформил хет-трик – второй за последние 6 матчей.

9. Грустные хоккейные новости: олимпийская сборная России проиграла Швейцарии в Еврочеллендже, а сборная U-18 уступила Финляндии в полуфинале чемпионата мира.

10. Мария Шарапова в первом матче после дисквалификации сыграет с итальянкой Винчи, а во втором может встретиться с Радванской. Шанс отомстить Агнешке за слова о том, что Марию не надо звать на турниры «Большого шлема»?

Цитата дня. «Посмотрим, какого цвета будет ребенок Серены. Молочный шоколад?» Экс-первая ракетка мира Настасе разжигает.