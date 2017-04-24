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    Василий Березуцкий: «Орлов превзошел сам себя. Говорить, что черное – это белое, просто отвратительно»

    Теги ЦСКА Зенит Роман Павлюченко Василий Березуцкий Премьер-лига Россия телевидение судьи Урал Геннадий Орлов Алексей Еськов Матч ТВ

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мыслями о матче «Зенит» – «Урал» (2:0).

    – Да, я шокирован произошедшим в Санкт-Петербурге. Судейство Еськова, конечно, возмутило, хотя мы к такой работе арбитров уже привыкли в нынешнем чемпионате. Но больше шокирован даже не странными ошибками судьи.

    – А чем же?

    – Работой комментаторов этой встречи. Говорить, что черное – это белое, – просто отвратительно! Может быть, им стоит проверить зрение? Я, правда, такого никогда не слышал… И после таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. Причем эти комментарии продолжаются уже несколько лет, но в этом матче Геннадий Орлов превзошел сам себя. Отвратительно…

    – А у вас нет опасений, что судейский фактор выйдет на первый план в концовке чемпионата?

    – У меня никаких опасений нет. Спокойно к этому отношусь. А за «Урал» просто по-человечески обидно. Ребята играли, бились, старались. Я первый раз видел Павлюченко таким разъяренным. Судейскому комитету надо сделать определенные выводы.

    – Понимаете ярость Павлюченко?

    – Я не то что понимаю, а обеими руками поддерживаю футболистов «Урала». И желаю, чтобы игроки этой команды получили минимальную дисквалификацию. На мой взгляд, по факту, по совокупности ни одной красной карточки там не было, – сказал футболист.

    В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

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