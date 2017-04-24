Радулов, Зайцев и Белов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2017

Национальная сборная России собралась в УТЦ «Новогорск» для подготовки к ЧМ-2017.

Тренерский штаб национальной команды вызвал следующих хоккеистов:

Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба – «Металлург» Мг), Антон Белов, Артем Зуб, Андрей Зубарев (все – СКА).

Нападающие: Сергей Плотников, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

Помимо вызванных хоккеистов, в состав национальной команды войдет часть игроков олимпийской сборной, закончившей выступление в Еврочеллендже.

Кроме перечисленных игроков, на сбор вызваны защитник Никита Зайцев («Торонто»), нападающие Артемий Панарин («Чикаго») и Александр Радулов («Монреаль»).

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.