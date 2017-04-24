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    Радулов, Зайцев и Белов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2017

    Теги Металлург Мг СКА сборная России Торонто Тампа-Бэй Чикаго Андрей Зубарев Антон Белов Сергей Мозякин Евгений Дадонов Александр Радулов КХЛ Сергей Плотников Вадим Шипачев Никита Зайцев Виктор Антипин Никита Гусев Артемий Панарин Никита Кучеров Андрей Василевский ЧМ-2017 Игорь Шестеркин Алексей Береглазов Артем Зуб

    Национальная сборная России собралась в УТЦ «Новогорск» для подготовки к ЧМ-2017.

    Тренерский штаб национальной команды вызвал следующих хоккеистов: 

    Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Игорь Шестеркин (СКА).

    Защитники: Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба – «Металлург» Мг), Антон Белов, Артем Зуб, Андрей Зубарев (все – СКА).

    Нападающие: Сергей Плотников, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

    Помимо вызванных хоккеистов, в состав национальной команды войдет часть игроков олимпийской сборной, закончившей выступление в Еврочеллендже.

    Кроме перечисленных игроков, на сбор вызваны защитник Никита Зайцев («Торонто»), нападающие Артемий Панарин («Чикаго») и Александр Радулов («Монреаль»).

    Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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