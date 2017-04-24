Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мыслями о матче «Зенит» – «Урал» (2:0).

«Урал» сказал, что Еськов судил предвзято, но что значит «предвзято»? Это нехорошее слово. Другое дело, если бы было использовано слово «необъективно». А «предвзято» – это совсем другое понятие.

В действиях Еськова предвзятости точно нет. Футболисты «Зенита» просили арбитра, чтобы он им помог, что ли? По моему мнению, он судил с серьезными ошибками.

Возможно ли пожизненная дисквалификация Еськова? Сказать по этому поводу ничего не могу», – дал комментарии функционер.

Рефери Алексей Еськов удалил трех футболистов «Урала» во втором тайме.

В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

«Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»