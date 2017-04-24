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    Андрей Бутенко: «В действиях Еськова предвзятости нет. Игроки «Зенита» просили арбитра, чтобы он им помог, что ли?»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Урал Андрей Бутенко Алексей Еськов

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мыслями о матче «Зенит» – «Урал» (2:0).

    «Урал» сказал, что Еськов судил предвзято, но что значит «предвзято»? Это нехорошее слово. Другое дело, если бы было использовано слово «необъективно». А «предвзято» – это совсем другое понятие.

    В действиях Еськова предвзятости точно нет. Футболисты «Зенита» просили арбитра, чтобы он им помог, что ли? По моему мнению, он судил с серьезными ошибками.

    Возможно ли пожизненная дисквалификация Еськова? Сказать по этому поводу ничего не могу», – дал комментарии функционер.

    Рефери Алексей Еськов удалил трех футболистов «Урала» во втором тайме.

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