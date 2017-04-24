Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на назначение рефери Сергея Карасева на матч ЦСКА – «Локомотив».

Департамент судейства и инспектирования снял с игры арбитра Алексея Еськова, который в матче «Зенит – Урал удалил трех футболистов екатеринбургской комады.

«Это их право, вот они и делают, но они же не наказали Еськова. Значит, они довольны его судейством. Все эти диванные комментаторы, которые считают, что Еськов ошибся… Оказывается, он не ошибся, раз его судейское руководство поддержало. Значит, он действовал согласно букве правил.

Конечно, такой обвал на него, он сам переживает, плохо получилось. Три игрока удалены. Конечно, это плохо. Но судейский комитет дал нам понять, что он судил правильно. Это значит, что те люди, которые считают, что знают правила футбола, должны еще раз их перечитать», – сказал Орлов.

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